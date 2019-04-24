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  3. Bahçelievler'de koltuk döşeme atölyesi alev alev yandı

Bahçelievler'de koltuk döşeme atölyesi alev alev yandı

Bahçelievler'de koltuk döşeme atölyesi alev alev yandı

Bahçelievler'de bulunan koltuk döşeme atölyesi alev alev yandı.

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Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi üzerine bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki koltuk döşeme atölyesinde saat 10.30 sıralarına henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede binanın dış cephesi ve bitişiğinde bulunan binaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binalarda bulunan vatandaşları kısa sürede tahliye etti. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

CEP TELEFONUYLA YANGINI KAYDETTİ

Yangın anı çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmazken polis ve itfaiye ekipleri yangına ilişkin soruşturma başlattı.

BİNANIN CAMLAR PATLAYINCA ÇOK KORKTUK

Yangını görerek itfaiye ekiplerine haber veren Aykuthan Ayhan, "Binada çıkan yangında ilk önce camlar patladı ve çok korkarak dışarıya çıktık. Alevleri görür görmez araçlarımızı buradan çektik. Binanın alt katı mescit olarak kullanıyordu. Mescitte bulunanlar ve daire sakinleri kısa süre binadan tahliye edildi" dedi.  

(DHA)

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