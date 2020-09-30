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30 Eylül 2020 Çarşamba 15:52 | Son Güncelleme:

Bahçeli'den 'AYM yeni baştan yapılandırılmalı' çağrısı

Bahçeli'den 'AYM yeni baştan yapılandırılmalı' çağrısı

Son Dakika Haberleri.. MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni hükümet sisteminin, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanması gerektiğini belirterek, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır." dedi

MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni hükümet sisteminin, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanması gerektiğini belirterek, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır." dedi

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