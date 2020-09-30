30 Eylül 2020 Çarşamba 15:52 | Son Güncelleme:
Bahçeli'den 'AYM yeni baştan yapılandırılmalı' çağrısı
Son Dakika Haberleri.. MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni hükümet sisteminin, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanması gerektiğini belirterek, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır." dedi
MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni hükümet sisteminin, parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanması gerektiğini belirterek, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır." dedi
Ayrıntılar geliyor...