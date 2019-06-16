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  3. Bahçeli: Türkiye S-400 alması gerekiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir

Bahçeli: Türkiye S-400 alması gerekiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir

Bahçeli: Türkiye S-400 alması gerekiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da açıklamalarda bulundu. S-400'lerle ilgili konuşan Bahçeli, "ABD, S-400 meselesine neden karşıdır? Türkiye'nin savunmasız kalması ABD'nin nasıl işine yarar? Türkiye S-400 alması gerekiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir. Türkiye ABD'nin sömürgesi değildir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;
 
- 23 Haziran'da kardeşliğin kazanması dileğindeyiz. Huzurun kazanması arayışındayız.
 
- Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız.
 
- Cumhur İttifakı'na gölge düşürmeye yönelik girişimler beyhudedir. Cumhur İttifakı İstanbul'u ehline teslim etmek için seferberlik başlatmıştır. Cumhur İttifakı etle tırnak oldu.

- Türkiye S-400 alması gerekiyorsa alacaktır, bu iş bitmiştir. Türkiye ABD'nin ne sömürgesi, ne eyaleti.

 

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