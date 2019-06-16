Bahçeli: Türkiye S-400 alması gerekiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;



- 23 Haziran'da kardeşliğin kazanması dileğindeyiz. Huzurun kazanması arayışındayız.



- Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız.



- Cumhur İttifakı'na gölge düşürmeye yönelik girişimler beyhudedir. Cumhur İttifakı İstanbul'u ehline teslim etmek için seferberlik başlatmıştır. Cumhur İttifakı etle tırnak oldu.

- Türkiye S-400 alması gerekiyorsa alacaktır, bu iş bitmiştir. Türkiye ABD'nin ne sömürgesi, ne eyaleti.



