Bahar Kalkanı zaferi için Fetih suresi okundu
Son Dakika Haberleri.. Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde ordumuza dua ediliyor
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde sabah namazında Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine İstanbul'daki camilerde de sure okundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vatandaşlarla Hacı Bayram Camii'nde askerlerimize dua etti.
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