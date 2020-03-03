Bahar Kalkanı Harekatı'nda son durum! MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Bahar Kalkanı Harekatı'nın gece boyunca başarıyla sürdürüldüğü, son 24 saatte 327 rejim askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 rejim askeri de etkisiz hale getirildi" bilgisi paylaşıldı.