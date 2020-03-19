Bahar alerjisi nedir? Bahar alerjisi belirtileri nelerdir? İşte dikkat etmeniz gerekenler!

Cemrelerin düşmesiyle birlikte bahar da kapımıza dayanmış durumda. Alerjik Rinit olarak da adlandırılan bahar alerjisi ise şu günlerde gündemde yer alıyor. Polenlerle birlikte ortaya çıkan; gözlerde kızarıklık, öksürük ve hapşırma ile kendisini belli eden bahar alerjisi ile ilgili uzmanlar uyarıyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

BAHAR ALERJİSİ NEDİR?

Halk arasında ‘saman nezlesi’ olarak da adlandırılan bahar alerjisi, ilkbahar aylarında ortaya çıkıyor. Bahar alerjisi, genellikle burun bulgularının hakim olduğu ama göz, deri ve bronşlara bağlı akciğer reaksiyonlarının da yer aldığı bir tablo yaratır. Hatta halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk gibi sistemik bulguların da ortaya çıkabildiği bir alerji göstergesidir. Çoğunlukla ağaçlar, çimenler veya yabani otlardan salınan polenlerden kaynaklanır.

HANGİ BİTKİLER BAHAR ALERJİSİ YAPAR?

Bazı bitkiler alerjiyi fazlaca tetikliyor. Bahar alerjisini en çok etkileyen bitkiler şu şekilde;

Rüzgarla polen yayan bitkiler( Çalılar ya da ağaçlar)

Güneydeki selviler

Toroslardaki ardıçlar

Porsuk ağaçları

Fındık, zeytin, dut ve çınar ağacı

Kayın, söğüt, ceviz

Kuzukulağı

Papatya

Bahar ayında astım, alerjik nezle ve göz alerjisi belirtileri olan vatandaşlar doktor muayenesinden geçmeli.

Dışarıda vakit geçirildiğinde eve gelince kıyafetler değiştirilip duş alınmalı.

Bol su ve doğal meyve suyu tüketilmeli.

Burundan nefes almaya özen gösterilmeli.

Polenlerin yoğun olduğu günlerde dışarıda uzun vakit geçirilmemeli.

Dışarıda mutlaka güneş gözlüğü kullanılmalı.

Yüz ve burun suyla yıkanarak temizlenmeli.

Klima kullanımına dikkat edilmeli

Çamaşırlar parfümsüz deterjanla yıkanmalı ve ev temizliğinde kokusuz ürünler tercih edilmeli.

Bu durumun devamı halinde mutlaka doktora başvurup alerji ilacı kullanmak gerekir.