Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8644
  • 6,5312
  • 281.487
  • 94896.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan AskereSelamGönder kampanyasına destek

Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan AskereSelamGönder kampanyasına destek

Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan AskereSelamGönder kampanyasına destek

Payitaht Abdülhamid dizisinde ‘Tahsin Paşa’ karakterini canlandıran Bahadır Yenişehirlioğlu Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için Twitter’da #AskereSelamGönder etiketiyle bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesine destek olmak amacıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

“İran sınırından Akdeniz’e uzanan “ikinci İsrail”i kuracaklardı. Türkiye’ye ve bütün bölgeye saldıracaklardı. Sadece ülkemizi değil, coğrafyayı koruyorsunuz. Asla durmayın. Durursanız bitersiniz. Bunu başaracaksınız.  Türkiye’yi, Anadolu’yu koruyacaksınız.” İfadelerine yer veren Yenişehirlioğlu paylaşımında #AskereSelamGönder etiketini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Efecan Şenolsun'dan ilk açıklama
Şeyma Subaşı hüsrana uğradı!
Buse Varol'dan dikkat çeken Müge Boz paylaşımı
Alişan ile Demet Akalın'ın yıllar önceki hali sosyal medyayı salladı!
Onur Büyüktopçu'dan veda açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu: Kimsenin hamalı değiliz

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Barış Pınarı'nda operasyonlar sürüyor! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Terör örgütünün kış üslenmesine fırsat verilmiyor