Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan AskereSelamGönder kampanyasına destek

Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesine destek olmak amacıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

“İran sınırından Akdeniz’e uzanan “ikinci İsrail”i kuracaklardı. Türkiye’ye ve bütün bölgeye saldıracaklardı. Sadece ülkemizi değil, coğrafyayı koruyorsunuz. Asla durmayın. Durursanız bitersiniz. Bunu başaracaksınız. Türkiye’yi, Anadolu’yu koruyacaksınız.” İfadelerine yer veren Yenişehirlioğlu paylaşımında #AskereSelamGönder etiketini kullandı.