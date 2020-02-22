Bağdat Caddesindeki kazada yeni gelişme! Korkunç detay ortaya çıktı

İstanbul Bağdat Caddesinde 1’ ağır 3 kişinin yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Bankta nişanlısı Berkehan Bulgurcu ile oturduğu sırada aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Cansu Safi’nin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan kazadan sonra kaçan sürücü Muhammed Enes A. sabah saatlerinde babasıyla giderek polise teslim oldu. Muhammed Enes A., "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesinde gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Muhammed Enes A. isimli sürücü, otomobiliyle kaldırma çıkarak önce bankta oturan iki kişiye ardından yoldaki başka bir araca çarpmıştı. Sürücü olay yerinden kaçtığı iddia edilirken kazada 1’i ağır 3 kişi de yaralanmıştı.

Bankta nişanlısıyla beraber oturan Cansu Safi ağır yaralanırken nişanlısı Berkehan Bulgurcu ile diğer otomobilin çarptığı araçtaki kişi hafif yaralandı. Yaralılar Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Cansu Safi’nin hastanede yoğun bakımda tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Muhammed Enes A., emniyet işlemlerini ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

Muhammed Enes A.'nın savcılık sorgusunda askerden dağıtım izni içi geldiğini, olay gecesi arkadaşlarıyla buluşup eğlenmeye gittiğini ve alkol aldığını söylediği öğrenildi. Muhammed Enes A.'nın araçla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki kişiye çarptığını kaydettiği belirtildi.

Araçtan inerek yaralının durumuna baktığını söylediği öğrenilen sürücü Muhammed Enes A.'nın daha sonra uzaklaşarak ailesiyle birlikte polis merkezine gittiğini belirtiği ifade edildi. Muhammed Enes A.'nın aracın hızını hatırlamadığını, olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

SAVCI TUTUKLAMAYA SEVK ETTİ

Sürücü Muhammed Enes A.'nın savcılık ifadesinin ardından, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Muhammed Enes A.'nın mahkeme sorgusunda da olay gecesi arkadaşlarıyla alkol aldığını, durumunun arkadaşlarından daha iyi olduğu için onların can güvenliğini düşünerek aracı kendisinin kullandığını söylediği öğrenildi.

Mahkeme, Muhammed Enes A'nın, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

(DHA/İHA)