Bağcılar'da feci kaza! Sebzeler yola savruldu
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sebze ve meyve yüklü kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada, çarpışmanın etkisiyle sebze ve meyveler yola savruldu.
Alınan bilgiye göre, TEM Kuzey Yol Mahmutbey Viyadük girişinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LDM 51 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Yasin Y. idaresindeki 51 DU 702 plakalı meyve sebze yüklü kamyonet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonetteki meyve ve sebzeler yol kenarına savruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
(AA)