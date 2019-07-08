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  3. Bagajdan Roma dönemine ait kadın heykeli çıktı

Bagajdan Roma dönemine ait kadın heykeli çıktı

Bagajdan Roma dönemine ait kadın heykeli çıktı

Denizli'de polis tarafından durdurulan otomobillin bagajında Roma dönemine ait '3 başlı kadın' heykeli bulundu. 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerindeki tarihi eseri satmaya çalışan 4 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, durdurulup arandı. Araçta yapılan aramada, bagaj bölümünde '3 başlı kadın' heykeli bulundu. 4 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen eser ise incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Arkeologlar tarafından incelenen tarihi eserin, Roma dönemine ait olduğu tespit edildi.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(DHA)

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