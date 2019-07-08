Bagajdan Roma dönemine ait kadın heykeli çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerindeki tarihi eseri satmaya çalışan 4 kişiyi takibe aldı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, durdurulup arandı. Araçta yapılan aramada, bagaj bölümünde '3 başlı kadın' heykeli bulundu. 4 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen eser ise incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Arkeologlar tarafından incelenen tarihi eserin, Roma dönemine ait olduğu tespit edildi.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(DHA)