Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8122
  • 6,5534
  • 238.344
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. BAE'li ajanlar tutuklandı

BAE'li ajanlar tutuklandı

BAE'li ajanlar tutuklandı

Birleşik Arap Emirlikleri için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, casusluk suçundan tutuklandı.

x

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen iki şüpheli, "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklandı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve tutuklanmaları talep edilen iki şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı. 

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, iki şüphelinin "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi. 

(AA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Türk halk müziğinin güçlü sesi Şükriye Tutkun: Beni öldü sanıyorlar
Şarkıcı Göksel'den yıllar sonra gelen itiraf!
Şükran Ovalıdan eleştirilere cevap geldi
Yıllar sonra ortaya çıktı
Boşanma protokolü kriz çıkardı
Sağlıklı uyuyabilmek için temizlik önceliklidir.<br><br> Peki yatak odasını temizlerken nelere dikka

Yatak odası temizliği nasıl olmalı?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bursa'daki define kazısında acı haber geldi

Yerin 850 metre altında kurtarma tatbikatı