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BAE casusu cezaevinde kendini astı

BAE casusu cezaevinde kendini astı

MİT tarafından İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderilen BAE görevlisi iki casustan Zaki Y. M. Hasan, tutuklu olarak bulunduğu Silivri Cezaevi’nde intihar etti.

Hilal YILDIRIM

Başsavcılık, şüphelinin dün sabah saat 10.22'de banyo kapısına asılı halde bulunduğunu açıkladı. Otopsisi yapılan Hasan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.   

KORKU İNTİHARI ŞÜPHESİ

Hasan’ın ‘iade edilirse Suudi gazeteci Kaşıkçı gibi vahşice öldürülmekten korktuğu için intihar etmiş olabileceği belirtiliyor. Casusların Cemal Kaşıkçı cinayetindeki bağı araştırılırken, Türkiye karşıtı bir yapı oluşturmak, Türkiye’deki Arap uyruklu şahıslar hakkında bilgi toplamak için Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye gönderildikleri tespit edildi. İki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından “askeri, siyasi ve uluslararası casusluk” suçlarından 19 Nisan’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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