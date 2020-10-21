BAE ajanına pürüzsüz operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın ‘Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi adına casusluk yaptığı’ gerekçesiyle yakaladığı 4 gün önce duyurulan Filistin asıllı Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal hakkındaki detaylar ortaya çıktı.

AKŞAM, TRT Haber’in ulaştığı detaylar ve önceki gün ABD’li Washington Post gazetesinin yayınladığı bilgileri derledi.

‘FİLİSTİNLİ GAZETECİ’ KILIFI



ABD’li Washington Post gazetesi, BAE casusuyla ilgili önceki gün yaptığı haberde, El-Astal’ın aslen Filistinli olduğunu ve 2008’de BAE İstihbarat Servisi Dubai birimi tarafından -istihbarat deyimiyle- ‘angaje’ edildiğini duyurdu. TRT’nin elde ettiği bilgilere göre ise El Ali, 2006’da BAE istihbarat servisi tarafından kullanılmaya başlandı ve ‘Filistinli gazeteci’ kimliğiyle BAE’deki Müslüman Kardeşler bağlantılı STK ve kişilerle temaslar kurdu. Toplantılarda ses kayıtları aldı, bütün bilgileri ofisindeki bilgisayarlara yükledi ve ‘bozuk’ diye tamirciye götürme bahanesiyle dışarı çıkararak BAE istihbarat servisine verdi. Bilgiler kopyalandıktan sonra bilgisayarı geri götürdü.

7 YILDIR TÜRKİYE’DE



2013’te ‘Filistin asıllı Ürdün vatandaşı gazeteci’ kimliğiyle Türkiye’ye geldi. İstanbul’daki Müslüman Kardeşler’e yakın STK’lar, gazeteciler ve önde gelen isimlerle bağlantılar kurdu.

ÖZEL YAZILIMLA MESAJLAŞTI



WP, Astal’ın 2016 ilkbaharında bir BAE istihbarat yetkilisi tarafından Türkiye’de ziyaret edildiğini, bunun dışında bilgisayarına yüklenen özel bir yazılım üzerinden temas kurulduğunu yazdı.

MİT, ‘EL ALİ’Yİ DE DEŞİFRE ETTİ



TRT, bu BAE istihbarat yetkilisinin de Saud Abdelaziz Mohamed Bin Darwish Al Ali olduğunu duyurdu. 1974 doğumlu El Ali’nin BAE/Dubai istihbarat biriminde yönetici olduğu ve görüşmenin İstanbul’da ünlü bir otelde gerçekleştiği tespit edildi.

‘ORTAK HESAP’LA TRANSFER



TRT’nin ulaştığı bilgilere göre, e-posta üzerinden ‘özel bir yöntemle’ de bilgi transferi yapıldı. Buna göre Astal, bir posta hesabının ‘taslaklar’ dosyasına bilgi ve belgeleri yüklüyor, ancak göndermiyor; aynı hesap ortak şifreyle BAE istihbarat görevlileri tarafından açılarak bilgiler dosyadan indiriliyordu.

400 BİN $’IN DEKONTLARI



Washington Post, Astal’ın hizmetleri için toplam 400 bin dolar karşılığında para aldığını yazdı. TRT Haber’in ulaştığı banka dekontlarına göre de; Astal’a Dubai merkezli bir banka üzerinden aylık 21 bin TL’ye kadar ulaşan miktarlarda düzenli ödemelerin yapıldığı belirlendi.

2 HAFTA KAÇTI, YAKALANDI



Astal’ın sorgusunda BAE için çalıştığını, yaptığı çalışmaları, aktardığı bilgileri ve temasta olduğu kişileri itiraf ettiği belirtildi. Astal’ın yakalanacağını anladığında evinden ayrılarak iki haftaya yakın gizlendiği, ancak 4 gün önce MİT tarafından yakalandığı belirlendi.

KOD ADI: EBU LAYLA



WP’a göre, BAE istihbarat yetkilileri, Astal ile ‘Abu Layla’ kod adıyla temaslarını yürüttü. WP, konuyla ilgili BAE medya sözcüsüne sorular yönelttiklerini, ancak cevap verilmediğini belirtti.



4 TEMEL GÖREVİ VARDI



WP’a göre Astal, 2013’te Türkiye’ye taşındıktan sonra kendisinden şu görevleri yapması istendi:

• Türkiye’nin İslam dünyasıyla ilişkileri, dış politika adımları ve iç siyasetini izlemek.

• Hükümetin yeni bir darbeye karşı ‘savunmasız olup olmadığını’ araştırmak.

• Müslüman Kardeşler bağlantılı STK ve muhalif gazetecileri izlemek, kaydetmek.

• BAE istihbaratına angaje edilmek üzere ‘savunmasız’ gazetecileri bulmak.