  • $5,7852
  • 6,5496
  • 246.445
  • 94.373
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
11 Haziran 2019 Salı 09:50 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 09:50

Bacadan girdikleri evden 72 bin dolar çalan şüpheliler yakalandı

Bacadan girdikleri evden 72 bin dolar çalan şüpheliler yakalandı

Bursa'da bacasından girdikleri evden 72 bin 500 dolar çalan 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

Olay, geçen hafta merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir evi uzun süre takibe alan E.D. (45), H.E. (32) ve H.B. (43), gece saatlerinde evin boş olduğunu fark etti. Kapıyı açmayı çalışan 3 şüpheli, başamayınca bacadan eve girdi. Evde bulunan çelik kasayı açan şüpheliler, 72 bin 500 doları alarak kaçtı. Eve geldiğinde çelik kasanın açık olduğunu fark eden ev sahibi İ.C., durumu polise bildirdi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüphelilerin kimliğini tespit etti. Harekete geçen ekipler şüphelilerden E.D. ve H.E.'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 60 bin dolar ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

(DHA)

Sabah Kahvaltısında Hangi Besinler Tüketilmeli?

İran’ın Yeni Hava Savunma Füze Sistemi Görücüye Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kim bu terbiyesiz! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatmıştı

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.