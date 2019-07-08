Babasının aldığı koku sonrası harekete geçildi!

Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta yaşanan hortum felaketinde annesi Ayla Akkın Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, Ağva Deresi ve denizden sonra hortumun gidiş güzergahında bulunan dağlık alanda sürdürülüyor.

Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Kadavra köpeği 'Pense'nin de kullandığı çalışmalara Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da katıldı.

Kaybolmasının 100'üncü gününde ailesinin isteği üzerine gıyabi cenaze namazı kılınan Kader Buse Acar için baba Ahmet Acar'ın isteği üzerine daha önce kuruyan Ağva Deresi'ndeki balçık alanda yapılan aramalarda 85 nokta işaretlenmişti.

Bugün ise daha Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar'ın isteği üzerine hortumun geçiş güzergahında arama çalışması başlatıldı. Ahmet Acar, bölgede inceleme yaptığını, eşinin kullandığı araca ait 2 parça bulunduğunu belirterek, arama çalışmalarının bu alanda da yapılmasını talep ettiği söyledi. Acar'ın bu talebi üzerine sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, arama çalışmaları başlattı. Geniş bir alana dağılan ekipler, çalışmalarını özellikle araç parçalarının bulunduğu bölgede yoğunlaştırdı.

'UMUDUZU YİTİRMEDİK'

Bölgedeki çalışmalara katılan Buse'nin babası Ahmet Acar, umudunu hiç yitirmediğini söyledi. Kızının bulunmasını ümit ettiğini belirten Ahmet Acar, "Bugün 166'ncı gün. Buraya 4'üncü kez çıktım. Bunun haricinde Kındılçeşme bölgesinde de önce bir arkadaşımla sonra tek başıma inceleme ve arama yaptım. Geçen cumartesi günü de sanayi sitesindeki arkadaşlarla beraber buraya çıktık. Kendi çabalarımla olsun, ekiplerin desteğiyle olsun arama yapıyoruz. Umudumuzu yitirmedik. Allah verirse ama canlı ama cansız çocuğumuzu bulmaya çalışacağız" dedi.

Dağlık alanda yaptığı arama sırasında arkadaşlarıyla koku aldıklarını söyleyen Ahmet Acar, "Koku üzerine İlçe Jandarma Komutanı'na koordinat verdik. Ne kokusu olduğunu bilmiyorum. Kaplumbağa ölüsü ya da kuş ölüsü de olabilir. Bu alanda hortumun uçurduğu levhaları buldum. Bir firmanın tabelası orada duruyor halen. Oraya kadar uçurmuş yani. Yani olur mu olur hesabı. Kadavra köpekleriyle arama yaptık ancak çocuğumuzu yine bulamadık" dedi.

Arama çalışmalarının sürdüğü alanda daha önce arabanın parçalarını bulduğunu vurgulayan Ahmet Acar şunları kaydetti:

"Cumartesi günü arabanın arka sağ tamponunun sağ köşesini dağlık alanın üst kısmında bulduk. Bu nedenle burada arama yapıyoruz. Cumartesi günü hortumun geçtiği yerlerden geldim. Daha sonra da bisikletle gelip tekrar arama yaptım. Kaldığım yerden devam ettim. Hortumun bittiği yere kadar aradım. Kokuyu da işte belirlediğim koordinatta hissettik. Biraz önce de bu kokuyu hissettik."

Ağva Deresi'ndeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Ahmet Acar, "Devlet Su İşleri ekipleri dereyi temizlemiyor. Ağustos sonunu bulacakmış. Orada kadavra köpekleri de arama yapamıyor. Köpek orada koku alamıyor. Çaresiziz yani, ne yapacağımızı şaşırdık. Durum bu" dedi.

(DHA)