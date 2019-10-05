Babası AB heyetine haykırdı: Çocuğumu HDP'liler götürdü

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP binası önündeki oturma eylemi 32’nci gününe girdi. Sayıları 51’e ulaşan aileler, çocuklarına kavuşmak için oturma eylemini sürdürürken, önceki gün Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörleri Jacob Wienen, Yoomi Renström ve Stephanie Poirel aileleri ziyaret etti. 4 yıl önce PKK’lılar tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için 9 Eylül’de oturma eylemine katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, raportörlerden Wienen’e yaşadıklarını anlattı. Çocuğu için eylem yapanlardan birinin başına Kalaşnikof marka silah doğrultularak HDP önündeki eylemi sonlandırmasının istendiğini belirtti. Wienen’e oğlunu isteğini anlatan Aydın, şunları söyledi:

3 KALAŞNİKOF DAYADILAR

“Çocuklarımızı burada yatırıyorlar. Ondan sonra dağa gönderiyorlar. Biz bir aydır buradayız. Bize diyorlar ki; ‘İl başkanlığının önüne giderseniz önce çocuğunuzu öldürürüz, sonra sizi öldürürüz.’ Bizim bir arkadaşımızın başına 3 Kalaşnikof dayadılar. Oraya giderseniz sizi öldürürüz dediler. Bize, polis korumazsa, hepinizi tararız. Burası Kandil’in şubesidir diyorlar.”

Süleyman Aydın, ailelerin tehdit edildiğini, yollarının kesildiğini söyledi.

‘ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR AMA ACINIZI PAYLAŞIYORUZ’

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Eş Raportörü Jacob Wienen ise kendilerini dinlemeye geldiklerini belirterek, “Sizleri dinledik, kulak verdik, acınızı paylaştık. Tabii direkt olarak bir şey yapamayız. Evlatlarınızın bulunması için belki elimizden bir şey gelmez. Ama şunu yapabiliriz; Avrupa Konseyi heyeti olarak buradayız, biz de sizin acınızı, yakarışınızı yüreğimizde taşıyacağız ve paylaşacağız” dedi.