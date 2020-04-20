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  3. "Aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyoruz"

"Aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyoruz"

"Aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından şehitlerimiz için anlamlı bir video paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından dünden bu güne şehit olan tüm kahraman askerlerimiz için paylaşılan tweette "Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, 15 Temmuz'dan Bahar Kalkanı'na, Zeytin Dalı'na... İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz. Sizi unutmadık, unutmayacağız..." ifadeleri yer aldı.


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