Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8853
  • 6,4958
  • 278.928
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Azez'de üs bölgesine düzenlenen havan saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Azez'de üs bölgesine düzenlenen havan saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Azez'de üs bölgesine düzenlenen havan saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Suriye'nin Azez ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Şehitler Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen ve Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in naaşı, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından tören için Gaziantep Havalimanına getirildi.

Burada düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Müslüm Yüksel, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, 23. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Törende, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik tarafından dua okundu.

Şehitler, buradaki törenin ardından memleketleri Konya ve Bilecik'e uğurlandı.

Şehit Abdulhamit Bilgen'in dün doğum günü olduğu öğrenildi.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bergüzar Korel'e koruma kararı!
Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz sevgili mi?
Sıla özür dileyip iptal etti!
Mucize Doktor dizisinde duygulandıran sahne
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!

Yusuf Güney´den ´bazı´ sanatçılara tepki

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Depresyonun bir numaralı düşmanı! Faydaları saymakla bitmiyor

Resulayn'da teröristler böyle yakalandı! Sayı her geçen gün artıyor