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07 Kasım 2020 Cumartesi 15:48 | Son Güncelleme:

Azez'de terör saldırısı: 2 kişi yaralandı

Azez'de terör saldırısı: 2 kişi yaralandı
AA

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde terör saldırısında 2 kişi yaralandı.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez kırsalındaki kamplar bölgesinde bir araca yerleştirilen patlayıcı düzenek infilak ettirildi.

Saldırı sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Azez ilçesinin güneybatısındaki Tel Rıfat bölgesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristler, sık sık bu ilçeyi hedef alıyor.

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