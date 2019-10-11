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  3. Azerbaycanlı gençler Türk ordusuna katılmak için başvuruda bulunuyor

Azerbaycanlı gençler Türk ordusuna katılmak için başvuruda bulunuyor

Azerbaycanlı gençler Türk ordusuna katılmak için başvuruda bulunuyor

Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Azerbaycan'daki gençler, Türk ordusuna gönüllü katılmak için başvuruda bulundu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sivil Toplum Kuruluşlarına Destek Konseyi Üyesi Emin Hasanlı, yaptığı açıklamada binden fazla Azerbaycanlı gencin Türk ordusuna katılmak için gönüllü olarak başvurduğunu belirtti. Hasanlı, “Türkiye'nin Suriye'de hayata geçirdiği operasyonları Azerbaycan gazileri, emekli subaylar, şehit aileleri, gençlerimiz, STK'lar ve bütünlükle Azerbaycan halkı yürekten destekliyor. Muzaffer Türk ordusunun kısa zamanda zafer elde etmesini arzuluyoruz. Azerbaycan gazileri ve gençleri Türk ordusu sıralarında dövüşmek istiyorlar. Biz her zaman kardeş Türkiye'nin ve onun ordusunun yanındayız. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Gazilerimize uzun ömür, esenlikler diliyorum. Allah Türk ordusunu galip etsin" dedi.

İHA

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