07 Kasım 2020 Cumartesi 13:03 | Son Güncelleme:
Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna 6 el ateş edildi
AA
Ukrayna'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında konsoloslukta kimse olmadığı için zarar gören olmadı.
Ukrayna'da Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi.
Konsolosluktan yapılan açıklamaya göre, saat 02.30 civarında gerçekleşen saldırıda konsolosluğa 6 el ateş edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganın 2 genç olduğu tespit edildi.
Saldırı esnasında konsoloslukta kimse olmadığı için zarar gören olmadı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.