28 Ekim 2020 Çarşamba 15:36 | Son Güncelleme:
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan Terter bölgesine BM-21 ‘Grad' roketatar ve obüslerle saldırdı
Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, işgalci Ermenistan güçlerinin Terter bölgesi topraklarına BM-21 ‘Grad' roketatar ve obüslerle ateş açtığını belirtti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, işgalci Ermenistan güçlerinin Terter bölgesi topraklarına BM-21 ‘Grad’ roketatar ve obüslerle ateş açtığını belirtti.