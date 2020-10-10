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10 Ekim 2020 Cumartesi 11:09 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki ateşkes başladı

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki ateşkes başladı

Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında Dağlık Karabağ konusunda varılan ateşkes başladı.

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan'ın Dağlık Karabağ konusunda vardığı ateşkes anlaşması yerel saatle 12.00'den itibaren resmen başladı.

İki ülkenin Dışişleri Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya gelmişti. Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkese varılması konusunda anlaşmıştı.

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