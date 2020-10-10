Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasındaki ateşkes başladı

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan'ın Dağlık Karabağ konusunda vardığı ateşkes anlaşması yerel saatle 12.00'den itibaren resmen başladı.

İki ülkenin Dışişleri Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya gelmişti. Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkese varılması konusunda anlaşmıştı.