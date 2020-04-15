Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva'dan Türkiye'ye teşekkür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, sosyal medya hesabından yayınladığı yazılı açıklamada Türkiye’ye teşekkür ederek “Kardeş Türkiye’ye derin şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerimiz hem iyi günlerde hem de zor günlerde daima birbirinin yanındadır. Bizim birliğimiz, gücümüz bundandır. Halklarımıza sağlık, barış ve refah diliyorum. Yüce Allah dünyamızı korusun" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN VE TÜRK BAYRAKLARI BİRLİKTE IŞIKLANDIRILMIŞTI



Türkiye’nin korona virüsle mücadelesini desteklemek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayrakları Başkent Bakü’deki Haydar Aliyev Merkezi’nin dış cephesine yansıtılmıştı. Ankara’nın simgesi Atakule de Azerbaycan ve Türk bayrakları ile ışıklandırılmıştı.