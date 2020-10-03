03 Ekim 2020 Cumartesi 18:38 | Son Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu... Madagiz, Ermeni işgalinden kurtarıldı
AA
Azerbaycan ordusu ilerliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Madagiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıkladı.
Bu gün #Azərbaycan ordusu #Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir. #Qarabağ Azərbaycandır!— İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2020
Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı.