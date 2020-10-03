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03 Ekim 2020 Cumartesi 18:38 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu... Madagiz, Ermeni işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu... Madagiz, Ermeni işgalinden kurtarıldı
AA

Azerbaycan ordusu ilerliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Madagiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıkladı.

Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı.

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