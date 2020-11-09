09 Kasım 2020 Pazartesi 19:13 | Son Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu... Çok sayıda köy ve kasaba işgalden kurtarıldı
Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan ordusunun 1 kasaba, 48 köy ve 8 stratejik tepeyi daha işgalci Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ bölgesinde çok sayıda köy, kasaba ve stratejik öneme sahip tepenin, işgalci Ermenistan'dan kurtarıldığını duyurdu.
Azerbaycan ordusu, Hocavend, Hocalı, Fuzuli, Zengilan, Cebrayil, Kubatlı ve Laçin bölgesinde bulunan 48 köy ile Batraz kasabasını ve 8 stratejik tepeyi işgalden kurtardı.
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