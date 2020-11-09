Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu... Çok sayıda köy ve kasaba işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ bölgesinde çok sayıda köy, kasaba ve stratejik öneme sahip tepenin, işgalci Ermenistan'dan kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan ordusu, Hocavend, Hocalı, Fuzuli, Zengilan, Cebrayil, Kubatlı ve Laçin bölgesinde bulunan 48 köy ile Batraz kasabasını ve 8 stratejik tepeyi işgalden kurtardı.



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