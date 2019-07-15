Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,731
  • 6,463
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter, Maden Adası açıklarında şişme botla Midilli'ye seyreden yabancı uyrukluları fark etti.

Bunun üzerine denizden de müdahale eden ekipler, botun içindeki Suriye, Kongo ve Filistin uyruklu 31 düzensiz göçmeni yakalayarak kıyaya çıkardı.

Göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Boşanacakları konuşuluyordu... Beren Saat ve Kenan Doğulu yan yana görüntü verdi!
Ünlü şarkıcı Alişan'dan 15 Temmuz paylaşımı
1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak?
Murat Dalkılıç: Patron Hande, o ne derse o olur
ABD'de reyting rekoru kırdı
<p>Afyonkarahisar´ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi´nde sıcak hava balonlarının test uçuşla

Frigya´da İlk Sıcak Hava Balonu Havalandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor