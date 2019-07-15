Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter, Maden Adası açıklarında şişme botla Midilli'ye seyreden yabancı uyrukluları fark etti.

Bunun üzerine denizden de müdahale eden ekipler, botun içindeki Suriye, Kongo ve Filistin uyruklu 31 düzensiz göçmeni yakalayarak kıyaya çıkardı.

Göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

(AA)