Aysun'un ölümünü HTS kaydı çözecek

Hilal YILDIRIM

PENCEREDE PAMAK İZİ YOK

İstanbul Sefaköy’de 28 Şubat 2018’de çalıştığı gümrük müşavirliği binasının 3. katından düşen Aysun Yıldırım (26) hayatını kaybetti. Ancak atladığı iddia edilen pencerede Aysun’un parmak izine rastlanmadı. Aynı camdaki faklı şahıslara ait parmak izleri de araştırmadı. Adli Tıp’tan gelen raporda Aysun’un tırnak içi süprüntülerin alındığı ve DNA karşılaştırması için 1 yıl saklanacağı bildirildi. Ancak DNA örneklerine ilişkin de bir işlem yapılmadı. Savcılık buna rağmen Aysun’un intihar ettiğine kanaat getirerek 25 Eylül 2018’de takipsizlik kararı verdi. Dosya böylece kapandı.

DNA KARŞILAŞTIRILACAK

Yıldırım Ailesi kızlarının intihar ettiğine ikna olmadı. Ailenin avukat Rukiye Leyla Süren’in itirazı üzerine dosyayı inceleyen Sulh Ceza Hakimliği, Aysun’un intihar ettiğine ilişkin kesin, inandırıcı, her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığına hükmetti. Cinayet şüphesi üzerine takipsizlik kararı kaldırıldı. Dosyayı raftan indiren savcılık, ilk kez genç kızın cep telefonuna ilişkin HTS kayıtlarını istedi. Ayrıca telefon dijital incelemeye gönderildi. Soruşturma kapsamında Aysun’dan alınan DNA örneklerinin de dosyada adı geçen şüphelilerle karşılaştırılacağı öğrenildi.