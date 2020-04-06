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  3. Aynı fabrikada neredeyse 2 ay arayla ikinci yangın... 5 saat sonra durdurulabildi

Aynı fabrikada neredeyse 2 ay arayla ikinci yangın... 5 saat sonra durdurulabildi

Aynı fabrikada neredeyse 2 ay arayla ikinci yangın... 5 saat sonra durdurulabildi

Adana'da pamuk yağı imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 5 saat sonra kontrol altına alındı.

Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde pamuk yağı imal edilen fabrikanın bahçesinde bulunan deponun girişindeki pamuk sapı balyaları henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale etti. Yanan alanın yakınındaki pamuk sapı balyaları iş makineleriyle uzaklaştırıldı. Alevlere arazözlerle de müdahalede bulunuldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada soğutma çalışması başlatıldı.

Aynı fabrikada 13 Şubat günü de yangın çıkmış, 4 gün boyunca söndürülememişti.

İHA


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