AYM Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay ve Bülent Utku'nun bireysel başvurularını reddetti

Anayasa Mahkemesi, Kadri Gürsel ile Murat Aksoy'un bireysel başvurusunda hak ihlali kararı verdi. Yüksek Mahkeme, diğer başvurucular Bülent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Akın Atalay ve Ahmet Şık'ın bireysel başvurularında ise hak ihlali görmedi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Bülent Utku, Mehmet Murat Sabuncu, Ahmet Kadri Gürsel, Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Aksoy, Ali Bulaç, Ahmet Hüsrev Altan ve Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvurularını gündem toplantısında ele aldı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruculardan, Murat Aksoy ile Kadri Gürsel'in, "kişi özgürlüğü ve güvenliği ile ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Diğer başvuruculardan, Cumhuriyet gazetesi davası sanıklarından Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Bülent Utku ve Akın Atalay'ın bireysel başvurularında ise ihlali tespit edilmedi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun kararları oy çokluğuyla aldığı öğrenildi.

3 KİŞİNİN BAŞVURUSU YARINA KALDI

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarı Ali Bulaç ile FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvuruları ise yarın ele alınacak.

AA