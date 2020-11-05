Ay'ın kayıp ikizi, Mars'ın arkasında bulundu

999 metre genişliğindeki 1998 VF31 isimli asteroit, ilk kez 22 yıl önce tespit edilmişti. Yeni analizler, göktaşının Ay’a ‘çarpıcı biçimde benzediğini’ ortaya koydu. Dr. Apostolos Christou, cismin yaklaşık 4 milyar yıl önce Güneş Sistemi’nin oluştuğu sırada meydana gelen bir çarpışmayla yerinden edilen bir Ay parçası olduğuna inanıyor.