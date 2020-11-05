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05 Kasım 2020 Perşembe 00:12 | Son Güncelleme:

Ay'ın kayıp ikizi, Mars'ın arkasında bulundu

Ay'ın kayıp ikizi, Mars'ın arkasında bulundu

Yeni bir araştırmaya göre Ay'ın uzun süredir kayıp olan ikizi, Mars'ın arkasında bulundu.

999 metre genişliğindeki 1998 VF31 isimli asteroit, ilk kez 22 yıl önce tespit edilmişti. Yeni analizler, göktaşının Ay’a ‘çarpıcı biçimde benzediğini’ ortaya koydu. Dr. Apostolos Christou, cismin yaklaşık 4 milyar yıl önce Güneş Sistemi’nin oluştuğu sırada meydana gelen bir çarpışmayla yerinden edilen bir Ay parçası olduğuna inanıyor.

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