Aydınlatma lambalarını kıran kişiye 24 bin lira ceza kesildi

Van'da yaklaşık 40 aydınlatma lambasını kıran İran uyruklu kişiye 24 bin lira para cezası verildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya ve bazı haber sitelerinde bir kişinin aydınlatma lambalarını kırdığı görüntülerinin yayımlanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, yaklaşık 40 lambayı kırarak kamu malına zarar veren şüphelinin İran uyruklu O.F.T. olduğunu tespit etti.

Yakalanan şüphelinin ifadesinde, lambaları kırarken alkollü olduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli O.F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca, 24 bin lira ceza verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)