Aydın'da uyuşturucu tacirlerine şok operasyon
Gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda M.K. Z.K, M.S.K, G.K, M.B, F.B, K.Ö, A.R.K, ve H.G'yi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde, 342 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
(AA)