Aydın'da Bylock operasyonu: 20 kişi adliyeye sevkedildi

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapıldı. Denizli merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Van, Uşak ve Bayburt'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen bankacı, öğrenci ve ev hanımlarının da aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İHA