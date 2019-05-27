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27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:35 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:35

Aydın'da Bylock operasyonu: 20 kişi adliyeye sevkedildi

Aydın'da Bylock operasyonu: 20 kişi adliyeye sevkedildi

Aralarında Aydın’ın da bulunduğu Denizli merkezli 8 ilde, Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) gizli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapıldı. Denizli merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Van, Uşak ve Bayburt'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen bankacı, öğrenci ve ev hanımlarının da aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İHA

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