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  3. Aydın'da bir baba oğlunu miras yüzünden av tüfeği ile yaraladı

Aydın'da bir baba oğlunu miras yüzünden av tüfeği ile yaraladı

Aydın'da bir baba oğlunu miras yüzünden av tüfeği ile yaraladı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde miras yüzünden tartıştığı babası tarafından av tüfeğiyle vurulan oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gölcük Mahallesi'nde yaşayan A.D. (82) ile oğlu İ.D. (53) arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. babasını darbetti. Bunun üzerine baba A.D. ise oğlunu av tüfeğiyle yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.D, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Darbedilen A.D. ise Karpuzlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Baba oğlun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(AA)

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