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29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:25 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:26

Aydın'da 88 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 88 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 47 Suriye uyruklu bulunduğu tespit edildi. 

Tuzlu Burnu açıklarında ise farklı saatlerde 41 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkartıldı.

İşlemleri tamamlanan 88 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresine teslim edildi.

(AA)

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