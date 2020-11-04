Ayda'ın babasında yürek yakan sözler: O yol hiç bitmedi

İzmir'de gerçekleşen 6.6'lık şiddetli depremin ardından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin için cenaze töreni düzenlendi. Deprem sırasında yaşadıklarını anlatan baba Gezgin, "20 dakika önce parkta konuştuğum bir insan... Ne zaman gitti, ne zaman eve girdi... O yol bitmedi." ifadelerine yer verdi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Fidan Gezgin'in cenaze töreni bugün gerçekleşirken, acılı eşi Uğur Gezgin ise yürek yakan açıklamalarda bulundu.

Baba Uğur Gezgin şu ifadeleri kullandı:

Çok zor bir süreçteyim. Hiç aklıma gelmeyecek bir zamanda oldu. Depremden 20 dakika önce telefonda görüşmüştüm. Depremden sonra sıkıntı yaşanabileceğini düşündüm ama böyle olacağını düşünmemiştim. 20 dakika önce parkta konuştuğum bir insan... Ne zaman gitti, ne zaman eve girdi... O yol bitmedi. Zaten arabayı bir yere park ettim, sonrasında koşarak gittim eve.

ANNELİK DUYGUSUYLA YAŞAM ÜÇGENİ AÇMIŞ

Enkaz çalışmaları yapılırken birinden montu çaldım, hakkını helal etsin. Kurtarma görevlisi gibi girip çıktım ara ara. Çaresizlik her şeyi insana yaptırıyor. Girdiğim itibariyle yatak odasında olursak yatağın yanına kapaklanalım, dolabın yanında bir üçgen yaparız... İçeride olursak buzdolabı, çamaşır makinesi bizi korur diye düşünüyorduk. Anladığım kadarıyla tam eve girdiği zaman deprem olmuş. İç çamaşırları vardı, COVİD nedeniyle çamaşırlarını makineye atarken, hemen yan tarafta da buzdolabı var. Orada üstüne kapaklandığını düşünüyorum. Adli Tıp doktorunun dediğine göre, ilk darbeyi aldıktan sonra eşim vefat etmiş. Çocuğuma bir şekilde annelik duygusuyla üçgeni açmış.