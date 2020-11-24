Aybüke'nin babasını dinleyin

Batman’ın Kozluk İlçesi’nde, Belediye Başkanı Veysi Işık’ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın, Karabük’ün Safranbolu İlçesin’de yaşayan ailesi, kızlarının olmadığı bir Öğretmenler Günü’nü daha buruk geçirecek. Babası Sadık Yalçın, şehit kızının mesleğini çok sevdiğini belirterek şunları söyledi:

HER YER VATANIMIZ



“Sayısal öğrencisi olmasına rağmen daha farklı yerlere kayıt yaptırma imkanına rağmen o öğretmenliği tercih etti. Özellikle de müzik öğretmenliğini tercih etti. Aybüke Öğretmen küçüklüğünden beri müziği çok seven, adeta müzikle yaşayan bir çocuktu. Biz çocuğumuza ilk baştan itibaren çok destek verdik. O da bizi mahcup etmedi. Bugün yine aynı yere tayini çıksa yine hep beraber gideriz ve görevine başlamasına yardımcı oluruz. Bayrağın dikili olduğu yer bizim vatanımızdır diyoruz ama ben bunu bir ileriye götürüp Türk’ün yaşadığı her yer bizim vatanımızdır diyorum.”

BURUK ÖĞRETMENLER GÜNÜ



AYBÜKE’NİN ARKADAŞLARI BİZİ YALNIZ BIRAKMIYOR



Şehit öğretmenin annesi Zehra Yalçın, Aybüke olmadan bir Öğretmenler Günü’nün daha geldiğini, bu özel günlerin kendisini çok üzdüğünü söyledi. Kızıyla birlikte sadece bir kez Öğretmenler Günü kutlayabildiğini belirten Zehra Yalçın, “Arkadaşları sürekli arar, gelirler. Tanımadığımız insanlar da arıyor, geliyor. Bir sürü manevi oğlum, kızım oldu. İnsanlar çok duyarlı, Aybüke’m herkese mal oldu. Herkes bağrına bastı” dedi.