Aybüke Öğretmen'in bayrağını devraldım
20 bin öğretmen atamasında tayini Siverek’e çıktı Kübra Öğretmen’in... Sevincini ise “Aybüke ve Necmettin Öğretmen’in bayrağını bugün devraldım” diye paylaştı.
Gürkan ATA
İlk ve orta eğitimini memleketi Tokat’ın Zile İlçesinde tamamlayan, geçen yıl da Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü bitiren Kübra Bilgetecan, doğduğu topraklarda kısa süreli ücretli öğretmenlik yaptı. Kübra Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan sözleşmeli öğretmen atamalarında tayininin Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’ne bağlı Kulaksız İlkokulu’na çıktığını öğrendi. Genç öğretmen sosyal medya hesabından duygularını, “Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve diğer şehit öğretmenlerin bırakmak zorunda kaldığı bayrağı bugün ben devraldım, gururla..” sözleriyle
dile getirdi.
Vatanın her karışında hizmet vermeye hazırım
Batman’da terör saldırısında hayatını kaybeden Aybüke Yalçın ile PKK’lı teröristlerce öldürülen Necmettin Yılmaz’ı anan Bilgetecan, AKŞAM’a konuştu: “Öğretmenlik hayalim. Atanınca nereye çıktığı hiç önemli değildi, yeter ki hizmet vereyim. Mesajı yazdım, hayal edemeyeceğim tepkiler aldım.”