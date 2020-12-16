Ayasofya'daki uygunsuz fotoğrafları tepki çekmişti: Belçikalı mankene dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Belçikalı manken Marisa Papen'in 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya Camii'nde çıplak fotoğraf çektirmesi ve Kapadokya'da Türk bayrağı üzerine yatarak çıplak poz vermesi üzerine başlattığı soruşturmayı tamamladı.

AA'da yer alan habere göre, Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Papen hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "Hayasızca hareketler" ve "Müstehcenlik" suçlarından 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Hazırlanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'den ayrıldığı için ifadesi alınamayan Papen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Manken Papen, Kudüs ve Mısır'da verdiği pozlardan dolayı tutuklanmış ve para cezasıyla serbest kalmıştı.