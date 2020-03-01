Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2336
  • 6,8843
  • 319.519
  • 105994
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Avrupa'nın yarısını ben gönderdim demişti! Yakalandı

Avrupa'nın yarısını ben gönderdim demişti! Yakalandı

Avrupa'nın yarısını ben gönderdim demişti! Yakalandı

Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, ‘Avrupa’nın yarısını ben gönderdim’ diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne’de yakalanarak, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, ‘Avrupa'nın yarısını ben gönderdim’ diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne’nin Enez ilçesi Çatalköy’de bulunan ikametinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yine aynı şekilde sosyal medyada ve basın kuruluşlarına göçmen kaçakçısı olduğunu söyleyerek, röportaj veren bir diğer şüpheli şahıs Mehmet Savran’ın da yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(İHA)


Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!
Aylar sonra sevgilisiyle ilk poz
'Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum, bana artık uyku yok'
Mucize Doktor'a flaş transfer!
O paylaşım çıldırttı! Demet Şeyma'ya ateş püskürdü
<p> </p><p><br></p>

MSB: 'Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür.'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları