Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0574
  • 6,562
  • 306.614
  • 120541
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Avrupa'nın en huzurlu şehri İstanbul

Avrupa'nın en huzurlu şehri İstanbul

Avrupa'nın en huzurlu şehri İstanbul

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, başarılı polisler için düzenlenen ödül töreninde konuştu.

İstanbul’un dünyanın marka şehirlerinden daha güvenli olduğunu belirten Çalışkan şöyle dedi: “Yüz bin kişiye düşen suç oranları; evden hırsızlık Berlin 211, Brüksel bin 907, Londra 734, İstanbul 119. Oto hırsızlığı Berlin 159, Brüksel 278, Londra 378, İstanbul 20. Cinsel suçlar Berlin 117, Brüksel 283, Londra 251, İstanbul 39. Sanki  suc oranlarında bahsettiğimiz illerden daha fazla suç varmış gibi bir algı var. Bu doğru değil.”


Zeynep Yılmaz'dan manidar beğeni!
Gökhan Töre yeni aşkını ilan etti
Bircan Bali ve eşi Ömer Gezen'den kötü haber!
Hadise-Kaan aşkına şaşırtan tepki
Cem Yılmaz'dan manidar paylaşım
<p>Beyağaç ilçesindeki Yeni Mahalle´de, eşi Suat Özke ile yaşamını sürdüren 3 çocuk, 7 torun sahibi

Sipsi Ustası Halime Özke ´Yaşayan İnsan Hazinesi´ Seçilmenin Mutluluğunu Yaşıyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kapan-6 Müşterek Operasyonu'nda 10 kış sığınağı imha edildi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları