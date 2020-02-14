Avrupa'nın en huzurlu şehri İstanbul

İstanbul’un dünyanın marka şehirlerinden daha güvenli olduğunu belirten Çalışkan şöyle dedi: “Yüz bin kişiye düşen suç oranları; evden hırsızlık Berlin 211, Brüksel bin 907, Londra 734, İstanbul 119. Oto hırsızlığı Berlin 159, Brüksel 278, Londra 378, İstanbul 20. Cinsel suçlar Berlin 117, Brüksel 283, Londra 251, İstanbul 39. Sanki suc oranlarında bahsettiğimiz illerden daha fazla suç varmış gibi bir algı var. Bu doğru değil.”