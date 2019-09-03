Avrupa ile Elon Muskın uydusu çarpışmadan kıl payı kurtuldu

TM Dijital Haber Merkezi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bilimsel amaçlı yörüngede bulunan uydularından birisi olan Aeolus’un 2 Eylül’de, SpaceX’in Starlink internet uydusuyla potansiyel bir çarpışmayı önlemek için manevra yaptığını ve bu tarz bir uydunun böyle bir kaçınma manevrasını ilk kez yaptığını bildirdi.

ESA Operations’tan yapılan açıklamada, “Aeolus uydusunun Starlink 44 olarak tanımlanan Elon Musk’ın internet uydusuna yakın bir yaklaşma olasılığını önlemek için bir manevra yaptığı” belirtildi.

Yapılan açıklamada ekipteki uzmanların bu iki aktif uydu arasındaki çarpışma riskini hesapladığı ifade edilirken, şunlar kaydedildi:

“Aeolus için en güvenli seçeneğin, irtifasını yükseltmek ve SpaceX uydusunu geçmek olacağını belirtti. Bu manevra seçeneği başarıyla gerçekleştirildi ve ajans, uzay aracının en yakın yaklaşımdan sonra normal şekilde çalıştığını doğruladı.”

AEOLUS UYDUSU

22 Ağustos 2018’de yörüngesine fırlatılan Aeolus, ESA’nın Yaşayan Gezegen Programı kapsamında geliştirilen dördüncü Dünya Gezgini görevidir. Dünya’daki rüzgârları uzaydan doğrudan gözlemleyen ilk uydu olan Aeolus, Fransız Guyanası’ndan Vega roketiyle fırlatıldı.

12 BİN UYDU İLE UZAYDAN İNTERNET AĞI PROJESİ: STARLINK

Elon Musk’ın sahibi olduğu Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX’in geliştirdiği, Falcon 9 roketi, yine Elon Musk’ın FCC’den onay aldığı ultra hızlı internet uydularının (Starlink) ilk 60 adetlik filosunu 24 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye saati ile 05:30’da Florida’daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndaki (CCAFS) Uzay Fırlatma Kompleksi’nden Falcon 9 Blok 5 roketi ile yaklaşık 550 kilometredeki yörüngesine göndermişti.

SpaceX, dünyanın dört bir yanındaki insanlara uygun fiyatlı internet erişimi sağlamak için Starlink mega uydu kümesini oluşturuyor. Uzay şirketi, mega uydu kümesi için toplamda 12 bin uydu fırlatmayı hedefliyor. Musk, “küçük” kapsama alanı için en az 400 uyduya, “orta” kapsama alanı için ise 800 uyduya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.