AVM'lere yeni hijyen tedbirleriyle açılış

Sağlık Bakanlığı Kovid- 19 tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerine (AVM) ilişkin hijyen tedbirlerini belirledi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, AVM ve içindeki işyerlerinin görünür yerlerine önlemlerle ilgili afişler asılacak. İşte alınacak tedbirler:

3 SAATTEN ÇOK KALAMAZ



• Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek ve zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulacak.

• AVM’deki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak.

• Çıkan kişi sayısı kadar kişinin girişine izin verilecek.

• AVM’ye girişte tıbbi/bez maske takılacak ve maskesi olmayanlar içeri alınmayacak.

• Girişte ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanların sağlık kuruluşuna gitmesi istenecek.

• Giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kuralına uyulacak.

• Anonslarla AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması istenecek.

• Yemek katındaki masa-sandalyeler kullanılmayacak.

Sık sık temizlik

• Sigara içme, dinlenme ve oyun alanları, sinemalar ve mescitler kullanılmayacak.

• Asansörlere kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek.

• Yürüyen merdivenlerin bantları, kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri günde en az 3 kez temizlenecek.

• AVM’ler etkin şekilde ve dış ortamdan havalandırılacak.



Giysiler gümüş iyonla dezenfekte ediliyor

Alışveriş merkezleri açılışa hazırlanırken, bazı markalar da çeşitli önlemlerle hizmet vermeye başladı. DeFacto Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy, “Her giren ve çıkan müşterinin ardından bir kere kabinler temizleniyor. Kıyafetleri gümüş iyon içeren dezenfektanlarla temizliyoruz. Ardından UV ışınları bulunan bir kabinde 7 dakika dezenfekte ettikten sonra tekrar reyonlara yerleştiriyoruz” dedi. Mağazalarını açtıklarını belirten Ersoy, tam 2 ay hazırlandıklarına dikkat çekti.

MASKE VERİYORUZ

Ciddi önlemler aldıklarını belirten Ersoy, “Müşterilerimizin önce ateşini ölçüyoruz. Hepsine istisnasız maskeli girme zorunluluğu koyduk. Bunun için de müşterimize ‘Maske bulun gelin’ demiyoruz ve maske temin ediyoruz. Mağazalara, müşterilerimize 2 metrelik sosyal mesafelerini korumaları yönünde uyarılar yerleştirdik” dedi.