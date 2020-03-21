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  3. AVM'lere koronavirüs ayarı! Geçici süreliğine kapatıldı

AVM'lere koronavirüs ayarı! Geçici süreliğine kapatıldı

AVM'lere koronavirüs ayarı! Geçici süreliğine kapatıldı

Ankara'da bazı alışveriş merkezleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatıldı.

Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının ardından uzmanların kalabalık ortamlardan uzak durulması çağrısı üzerine Ankara'daki alışveriş merkezlerinde yoğunluk en düşük seviyeye indi. Alışveriş merkezlerinde bulunan birçok mağaza da geçici süreliğine kapatma kararı aldı. Kentte bugün de bazı alışveriş merkezleri, yöneticilerin aldığı karar ile geçici olarak kapatıldı. Kararın ardından alışveriş merkezlerinin boş kalan otoparkları, havadan görüntülendi.  

DHA


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