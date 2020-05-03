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  3. AVM'lere 11 Mayıs'tan sonra kademeli açılış

AVM'lere 11 Mayıs'tan sonra kademeli açılış

AVM'lere 11 Mayıs'tan sonra kademeli açılış

AVM'lere 11 Mayıs'tan sonra kademeli açılış

AVM’lerin açılmasıyla birlikte sıkı önlemler alacaklarını ifade eden Altaş, “Girişlerde maske dağıtılması, ateş ölçülmesi, içerideki dezenfeksiyon ve belli metrekarelere belli sayıda misafir kabul edilmesi gibi sıkı tedbirler alacağız” diye konuştu.

SİNEMA, LOKANTA YOK

Altaş, AVM’lerdeki yiyecek ve eğlence alanlarına ilişkin ise “Kademeli geçişte özellikle sinema, restoran, çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı tarafından kapatıldığı için yine bakanlık tarafından açılmaları gerekecek. Bu nedenle ilk etapta onların açılacağını düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.  


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