AVM'ler hakkında son durum gelişmeleri ile ilgili bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'ler için yeni düzenleme nasıl olacak? gibi sorular hakkında araştırma yapmaya başladı. Tüm dünyada etkisini arttıran virüs salgınında Türkiye'de gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Geçici süreliğine kapatılan AVM'ler için yeni düzenleme getirildi. Düzenlemede 10 metrekareye ya da 8 metrekareye 1 müşteri düşecek şekilde planlama yapıldığı belirtildi. İşte detaylar...

AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, olası bir normalleşme sürecinde AVM’lerde ne gibi değişiklikler görebileceği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

AYD Başkanı Altaş, “Ne zaman ve nasıl açılmalıyız sorularının yanıtı üzerinde çalışıyoruz. Ne zaman sorusunun yanıtı sadece bizim karar verebileceğimiz bir durum değil. Burada ilgili kurumlarla birlikte hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

AVM'LER İÇİN YENİ DÜZENLEME NASIL OLACAK?

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, mevcut durumda AVM’ler açılsa da sinema ve restoranların kapalı olacağını hatırlatarak, geliştirdikleri yaklaşımlarla ilgili şunları söyledi:

“Bu dönemin hayatımıza kazandırdığı en önemli kavramlardan biri hiç şüphesiz ‘sosyal mesafe’ oldu. Sosyal mesafenin hastalıktan korunma için ne denli önemli olduğunun farkındayız. Normalleşme döneminde AVM’ler olarak üzerinde en çok duracağımız konulardan biri de bu.

"Yemek alanlarında masalar arasındaki mesafelere yönelik yeni bir düzen olacak. AVM’ler yeniden açıldığında konuklarımız bunun detaylarını görebilecek. Sosyal mesafeye son derece dikkat edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Salgının ardından konuklarımız mutlaka ki AVM’leri yoğun olarak kullanmak isteyecektir. Sadece mağazaların değil AVM’nin alabileceği kişi sayısı da sahip olduğu alanın büyüklüğüne göre değişecek. Belirli bir sayıya ulaşıldığında giriş olmayacak ve dışarıda yine sosyal mesafe şartlarına uygun olarak sıra düzenine geçilmesi sağlanacak." dedi.

Şu an için ‘Kaç metrekareye ne kadar müşteri almalıyız?’ sorusunun yanıtını arıyoruz paydaşlarımızla. 10 metrekareye ya da 8 metrekareye 1 müşteri düşecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz.”