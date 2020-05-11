AVM'ler 50 gün sonra yeniden kapılarını açtı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarının görülmesiyle önce çalışma saatleri değiştirilen alışveriş merkezleri, daha sonra Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı ile kademeli olarak 21 Mart'ta kapatılmıştı.

Restoranlar kapalı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde başarı sağlaması sonrası başlatılan normalleşme süreci kapsamında AVM'ler saat 11.00 itibarıyla yeniden açıldı.

Daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM'lerde, restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyet gösterecek.

Bugün itibarıyla esnek çalışma saatleriyle isteğe bağlı kepenk açacak firmalar, 1 Haziran itibarıyla zorunlu çalışma sistemine geçecek.

AVM içerisinde hijyen noktaları oluşturuldu. Ayrıca, müşterilerin maskesinin olup olmadığına dikkat edildi. Vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alındı.

(DHA)