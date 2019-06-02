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02 Haziran 2019 Pazar 14:41 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 16:01

Avcılar'da kimyasal maddeden etkilenen köpek için çevredekiler seferber oldu

Avcılar'da kimyasal maddeden etkilenen köpek için çevredekiler seferber oldu

Avcılar'da fabrikanın bahçesine düşen temizlik aracı, kimyasal maddelerin bulunduğu varillere çarptı. Varillerden sızan kimyasal maddeden etkilenen köpeği kurtarmak için ekipler ve çevredekiler seferber oldu.

Olay, bugün saat 11:00 sıralarında Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Ünal, Avcılar Belediyesine ait yol temizleme aracı ile caddeyi süpürmek isterken,  yolda gördüğü parke taşlarını kaldırmak üzere motoru çalışır halde bıraktığı araçtan indi. Bu sırada araç, bilinmeyen nedenle geri kaymaya başladı. Ünal, aracı durdurmaya çalışırken düşüp kolundan yaralandı. Rampada hızla geri giren temizleme aracı, yoldan yaklaşık 3 metre aşağıdaki kimyasal maddeler bulunan termos üreten fabrikanın bahçesine düştü. Çöp aracının bir bölümü de bahçede park halindeki başka bir otomobile zarar verdi.

Aracın bahçedeki varillere çarpmasıyla,  varilllerden kimyasal maddeler sızdı, çevreye ağır koku yayıldı. Olayı gören fabrika bekçisi Mustafa Küçük hemen itfaiye, 112 ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak bildirdi. Küçük, bahçede bulunan 1 yıldan bu yana besledikleri boynundan zincirli bekçi köpeğinin kulübesinin de aracın enkazı altında olduğunu görerek çıkardı.  Köpek varillerden sızan kimyasal maddelerden etkilendi.  İtfaiye ekipleri ve fabrika personelleri, etkilenen köpeğe su ile müdahale etti. Kendine gelen köpek fabrikanın başka bir bölümüne götürüldü.

Bölge itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından çembere alındı. Polise ifade veren Avcılar Belediyesi temizlik aracı sürücüsü Mustafa Ünal, "Yoldaki taşların araca zarar vermemesi için indim. Arkamı döndüğünde aracın hareket ettiğini gördüm. Tüm müdahalelerime rağmen durduramadım. Ne olduğunu anlayamadım" dedi.

(DHA)

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