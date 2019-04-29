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  3. Avcılar'da 5 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Avcılar'da 5 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Avcılar'da 5 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı

Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı.

Erencan Sokak'taki 5 katlı Çiğdem apartmanının bodrum katındaki dairenin kolon ve kirişlerinde çatlaklar oluştu, duvarda çökme meydana geldi. Bina sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ve belediye ekibi gönderildi. Belediye ekipleri Suriyeli ailenin oturduğu dairede inceleme yaptı. İncelemenin ardından bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı. Polis çevrede önlem alırken belediye ekipleri de binayı mühürledi.

Binada detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

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